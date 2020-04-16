Ярославль, , 19:05 — REGNUM В департаменте образования и науки Костромской области ответили на вопрос о досрочном завершении учебного года. По мнению главы департамента Ильи Морозова, перенос привычных сроков обучения приведет к нежелательным последствиям. «Нагонять» не изученный материал в следующем году школьникам будет трудно, а внезапно освободившееся время дети могут использовать не во благо.

Дистанционное обучение Алексей Яковлев © ИА REGNUM

«Сейчас мы завершим учебный год, а потом наверстаем без проблем? Чудес не бывает. Мы должны понимать, что весь непройденный материал автоматически перенесется на следующий год. В следующем году мы не сможем отменить каникулы, которые обязаны быть у детей по закону, не сможем увеличить количество уроков, потому что есть жесткие ограничения. Тогда придется увеличить темп — количество материала, который проходится на уроке. Это будет крайне тяжело и для детей, и для учителей, и для родителей… Второй вопрос: если мы прекратим все занятия, что будет с занятостью? Чем будут заниматься дети на протяжении всего этого времени на самоизоляции? Объективно, сейчас есть время и у педагогов и у школьников. Почему бы его не использовать?»

Также в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM эксперт отметил, что учитывая сложности, возникшие с дистанционным обручением, департамент образования идет на сокращение уроков и перенос сложных тем. По словам Ильи Морозова, несмотря на обилие жалоб на дистанционное обучение в социальных сетях, на официальные адреса департамента приходит небольшое количество обращений — всего 16 за апрель.

Напомним, дистанционное обучение в образовательных учреждениях региона началось с 1 апреля. Костромские высшие и средние учебные заведения перевели на «онлайн» формат с 25 марта. Всего в общеобразовательных школах Костромской области получают знания 74 тысячи детей.