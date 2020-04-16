Ярославль, 16 апреля 2020, 19:05 — REGNUM В департаменте образования и науки Костромской области ответили на вопрос о досрочном завершении учебного года. По мнению главы департамента Ильи Морозова, перенос привычных сроков обучения приведет к нежелательным последствиям. «Нагонять» не изученный материал в следующем году школьникам будет трудно, а внезапно освободившееся время дети могут использовать не во благо.
Также в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM эксперт отметил, что учитывая сложности, возникшие с дистанционным обручением, департамент образования идет на сокращение уроков и перенос сложных тем. По словам Ильи Морозова, несмотря на обилие жалоб на дистанционное обучение в социальных сетях, на официальные адреса департамента приходит небольшое количество обращений — всего 16 за апрель.
Напомним, дистанционное обучение в образовательных учреждениях региона началось с 1 апреля. Костромские высшие и средние учебные заведения перевели на «онлайн» формат с 25 марта. Всего в общеобразовательных школах Костромской области получают знания 74 тысячи детей.