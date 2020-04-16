Курск, , 19:03 — REGNUM В Курской области из-за опасности распространения коронавируса с 16 апреля ужесточили меры контроля соблюдения гражданами режима самоизоляции. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областной администрации.

Около 500 патрулей МВД, Росгвардии и МЧС будут следить за соблюдением правил самоизоляции и проверять наличие маршрутных листов. Сотрудники ГИБДД начнут проверять автомобилистов.

Нарушителей режима карантина и самоизоляции ждёт административная ответственность. Жителям региона грозят штрафы — до 30 тысяч рублей.

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