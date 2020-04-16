Рим, , 18:59 — REGNUM Министр сельского хозяйства Италии Тереза Белланова во время своего выступления в парламенте страны в четверг, 16 апреля, предложила ввести в легальное поле мигрантов, в прежние годы занимавшихся, в частности, сбором урожая в стране.

Таких нелегальных мигрантов в стране около 600 тысяч, нужно упорядочить их работу, создав для этого условия, выведя ее из серой зоны, потому что если на этих людей не обратит внимание государство, это сделает мафия, отметила Белланова.

Предложение было поддержано одной из правящих партий — либералами. Правые оппозиционные партии в свою очередь выступили против, их представители отметили, что среди граждан страны предостаточно новых безработных, и именно им, а не нелегальным мигрантам, следует предлагать участие в сельскохозяйственных работах в первую очередь.

По данным на 15 апреля, в Италии умерли 21 645 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за сутки этот показатель увеличился на 578. Днём ранее показатель увеличился на 602. Выздоровели 38 092 человек, за день этот показатель увеличился на 968 (днём ранее — на 1695). Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом увеличилось на 2667 (днём ранее — на 2972). В настоящее время заражен 105 418 человек. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 165 155.

22 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о приостановке работы всех предприятий страны, кроме стратегических, а также всех учреждений торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов. На карантин отправлены более 7 миллионов работающих граждан, приостановили работу около половины предприятий.

Правительственный проект финансовой поддержки экономики предполагает выделение на первом этапе 25 млрд евро, позднее — еще 25 млрд. Кроме того, предполагается обеспечить бизнес и граждан кредитными госгарантиями на общую сумму в 400 млрд евро. На закупку продуктов нуждающимся выделено 400 млн евро, а также средства из бюджетов регионов. Благотворительные организации фиксируют резкий (до 50%) рост заявок на получение бесплатных продуктов. Самозанятые граждане смогут получить из бюджета единовременную выплату в 600 евро, а также в упрощенном порядке взять кредит на сумму до 25 тыс. евро. Также предполагается выплатить по 1000 евро тем, у кого отсутствуют накопления и кто лишился работы (таковых, по данным властей, 3 миллиона человек).

Власти запретили гражданам перемещаться по территории страны (кроме случаев крайней необходимости), отменили все массовые мероприятия, включая митинги, религиозные службы с участием мирян и матчи футбольного чемпионата, закрыли школы и вузы. Прекращена работа всех развлекательных центров и заведений общественного питания. Гражданам рекомендовано снизить до минимума все необязательные контакты, проводятся проверки на улицах, повышены штрафы для нарушителей карантина. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, каждый месяц нынешнего простоя обойдется экономике в 3% ВВП, полагают эксперты.