Владимир, , 18:58 — REGNUM Владимирская область 16 апреля приняла 15 новых автомобилей скорой медицинской помощи. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областной администрации.

Покупка обошлась областному бюджету в 57,5 млн рублей. Пока машины не получили государственных регистрационных номеров, они находятся на территории Собинской районной больницы. Затем их распределят между муниципалитетами.

Автомобили направят в Александровскую, Гороховецкую, Камешковскую, Меленковскую, Петушинскую, Селивановскую, Собинскую, Судогодскую, Суздальскую и Юрьев-Польскую центральные районные больницы, а также на станции скорой медицинской помощи Вязников, Гусь-Хрустального, Коврова и Мурома. Также ещё три новых машины обещают купить для станции скорой медицинской помощи города Владимира.

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