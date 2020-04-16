Москва, , 18:58 — REGNUM Число священнослужителей и монашествующих Московской епархии, у которых выявлен коронавирус, возросло до 24 человек. Об этом сообщается в Telegram-канале рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавируса.

«На 16 апреля коронавирусная инфекция выявлена у 24 клириков Московской епархии, которые несут своё послушание в 15 столичных храмах и двух монастырях. Еще у 31 клирика из 14 храмов и одного монастыря имеются симптомы коронавируса, но диагноз не подтвержден», — говорится в сообщении.

Отмечается, что коронавирус также выявлен у пяти насельников (не состоящих в священном сане) четырёх монастырей. Ещё у четырёх насельников одного монастыря имеются симптомы, но диагноз пока не подтверждён.

О каких именно храмах и монастырях Московской епархии идёт речь, не уточняется, однако ранее сообщалось, что коронавирус выявлен, в частности, у священников храма иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Марьино, храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском, храма Тихвинской иконы Божией Матери в Алексеевском, храма преподобного Симеона Столпника за Яузой, храм святого апостола Андрея Первозванного в Метрогородке, храма Вознесения Господня на Гороховом Поле, храма Покрова Пресвятой Богородицы в Красном селе, храма Спаса Нерукотворного Образа в Перово, храма Живоначальной Троицы в Свиблово, храма святого великомученика Георгия Победоносца в Коптево и Богоявленского кафедрального собора в Елохове.