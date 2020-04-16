Тбилиси, , 18:53 — REGNUM Грузия и в условиях кризиса и после его преодоления считает крайне важным продолжение активного и глубокого сотрудничества с Турцией. По информации пресс-службы президента Грузии, об этом глава грузинского государства Саломе Зурабишвили заявила в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Президент Грузии поблагодарила турецкого коллегу за помощь гражданам Грузии в возвращении на родину и заявила, что взаимная солидарность в условиях кризиса обязательна как внутри страны, так и на международном уровне.

Она также отметила важность продолжения функционирования торгового и транспортного коридора и железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

Саломе Зурабишвили выразила надежду, что вскоре после преодоления кризиса и прекращения пандемии президент Турции посетит Грузию.