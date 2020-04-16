Афины , 16 апреля 2020, 18:50 — REGNUM Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Греции достигло 2207, сообщили 16 апреля в минздраве страны.
За минувшие сутки в Греции количество случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2 увеличилось на 15, летальных исходов — на три.
Общее количество летальных исходов заражения коронавирусом в Греции достигло 105.
Напомним, в Греции продлили до 28 апреля закрытие церквей для прихожан.
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