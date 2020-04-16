Челябинск, , 18:50 — REGNUM В Челябинске арбитражный суд отложил рассмотрение иска бывшего губернатора региона Бориса Дубровского к областному УФАС. Об этом пишет Накануне.Ru.

Предварительное слушание дела назначено на 27 мая. Информация размещена в картотеке арбитражных дел.

Борис Дубровский требует признать незаконным решения антимонопольщиков о наличии якобы сговора при ликвидации мусорного коллапса, который охватил Челябинск в сентябре 2018 года. Ранее заседание назначили на 16 апреля. Перенесли его в связи с коронавирусом.

В октябре 2019 года управление ФАС просчитало антиконкурентным соглашение между правительством региона, областным минэкологии, мэрией Челябинска, а также ООО «Полигон ТБО», ООО «ЦКС» и МУП «ГорЭкоЦентр». В феврле 2020-го Дубровский подал в суд и потребовал отменить это решение.