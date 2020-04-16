Елец, Липецкая область, , 18:49 — REGNUM В городе Ельце (Липецкая область) 43-летнего местного жителя приговорили к 9,5 года колонии строгого режима за убийство бывшей сожительницы и матери своего ребёнка. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Утром 27 сентября 2019 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришёл отправился к бывшей сожительнице, с которой хотел возобновить отношения. Он дождался, когда она выйдет из квартиры, и на лестничной клетке четыре раза ударил её ножом в грудь. От полученных ранений 44-летняя женщина скончалась, а убийца скрылся с места преступления и выбросил нож.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», и бывший сожитель сразу стал главным подозреваемым. Следователи выяснили, что накануне он приходил к ней на работу, требовал вернуться и угрожал убийством. При свидетелях женщина отдала ему золотые украшения и попросила оставить её в покое. У них был общий ребёнок. При задержании мужчина признался в преступлении и рассказал, где спрятал орудие убийства.