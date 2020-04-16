Ижевск, , 18:49 — REGNUM В Удмуртии скончался 59-летний мужчина, у которого ранее было подтверждено заражение коронавирусом. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в эфире на своей странице в социальных сетях.

Как и другие двое погибших, мужчина имел хронические заболевания. точная причина смерти будет установлена позднее.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Бречалов заявил о смерти двоих мужчин с коронавирусом. Течение COVID-19 было тяжелым в связи с множеством хронических заболеваний. Мужчинам было 62 и 68 лет. В Удмуртии по состоянию на 16 апреля выявлено 12 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число выявленных в республике случаев заражения коронавирусной инфекцией выросло до 58.