Вашингтон, , 18:47 — REGNUM Около 40 млн записей с ложной информацией о заболевании COVID-19 маркировала американская компания Facebook в одноимённой социальной сети. Заявление об этом 16 апреля было опубликовано на сайте компании.

Сообщается, что в течение марта компания снабдила предупреждающей маркировкой около 40 млн материалов, опубликованных в социальной сети Facebook. Поясняется, что пользователи, увидев такую маркировку, в 95% случаев не смотрят оригинальный пост.

По данным компании, по состоянию на 16 апреля из социальной сети были удалены сотни тысяч записей, касающихся COVID-19, с ложной информацией, способной причинить вред здоровью и жизни людей.

В качестве примера такой информации приводятся утверждения о якобы лекарственных свойствах заведомо опасных химических веществ при употреблении их внутрь, а также информация о якобы неэффективности соблюдения социальной дистанции между людьми.

Ранее ИА REGNUM сообщало о заявлении генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша об «эпидемии дезинформации и лжи» вокруг пандемии коронавируса.

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