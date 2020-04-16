Москва, , 18:46 — REGNUM Весь мир сейчас находится в вынужденной самоизоляции из-за коронавируса, в изоляции от того круга общения, к которому люди привыкли. В отложенной перспективе, длительная изоляция от социума порождает экзистенциональный кризис, отмечает психолог Даната Давыдова.

«Экзистенциональный кризис — это дискомфортное состояние, когда человек тревожится при размышлении о смысле жизни. В такие минуты с одной стороны человек понимает, что его жизнь важна, она ценна для него, в с другой задумывается над вопросом: а в чем смысл именно его жизни? Из-за этих раздумий человек впадает в когнитотивный диссонанс».

Даната Давыдова утверждает, что во время экзистенционального кризиса в мучительных поисках смысла бытия у людей также возникают вопросы относительно всего происходящего: зачем мне это все дано? Почему это происходит со мной? В чем я виноват? «По сути, это все запросы на подтверждение правильности выбранного пути, оценка своих действий. И именно уверенность в себе принесет спокойствие в душе», — говорит она.

По словам эксперта, с приходом короновируса в Россию некоторые люди впали в эмоциональный ступор, а у других включился другой механизм психической защиты — эмоциональный взрыв. «Вот оно происходит что-то ужасное, прямо здесь и сейчас. Но человек не верит либо не хочет это принять и у него включается механизм психической защиты. Проходя поочередно стадии, как при переживании горя потерь/утраты, он оказывается на стадии агрессии. Опять-таки, в зависимости от психики человека, включается агрессия к себе или по отношению к другим людям. И здесь важно позволить себе позволить выплеснуть эту эмоцию, эмоциональное напряжение, наружу».

В домашних условиях избавиться от злости можно с помощью простого биения руками в подушку до тех пор, пока не придет чувство успокоения. Во время этой процедуры важно громко прокричать все, что раздражает именно сейчас, в этот момент.

Для тех, кто наоборот пребывает в состоянии сонливости и плаксивости, крайне важно заниматься физкультурой. Тем более сейчас в соцсетях обширный выбор марафонов, в которых можно участвовать.

«Учитывая текущую ситуацию с коронавирусом, большинство людей пугает неизвестность. Человек может обрести уверенность и перестанет тревожиться, если поймет, что с ним будет происходить завтра. Также важно не оставаться одному, закрытым в 4 стенах. Нужно поддерживать общение on-line, участвовать в марафонах, квестах… Именно это даст возможность почувствовать контроль над своей жизнью. Разве не это сейчас все потеряли? Вот и ключик к спокойствию», — рекомендует парапсихолог.

Как утверждает Даната Давыдова, сейчас важно соблюдать режим дня, как в привычной для человека рабочей обстановке. Проживая дни, в привычном режиме, человек успокаивает свой мозг и снижается тревожность.