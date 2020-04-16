Санкт-Петербург, , 18:52 — REGNUM В тринадцати населенных пунктах шести районов Ленинградской области, где было отмечено наибольшее число зараженных новой коронавирусной инфекцией, введен особый режим. Об этом 16 апреля сообщает пресс-служба администрации Ленинградской области.

Так, в связи с угрозой распространения коронавируса режим ограничений стал строже в городах Выборг, Всеволожск, Тосно, Тихвин, Гатчина, Пикалево, Перово, поселениях Гончарово, Первомайское, Рощино Выборгского района, городах Кудрово, Мурино и Новосергиевка Всеволожского района.

«Населенные пункты, где вводится усиленный санитарно-эпидемиологический режим и контроль режима самоизоляции граждан, выбраны не случайно: мы видим, по динамике последних дней, что именно в них идет наибольший прирост заболеваний коронавирусной инфекцией. Чтобы локализовать очаги эпидемии, мы вынуждены принять жесткие меры», — заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

За режимом соблюдения санитарно-противоэпидемических мероприятий и контроль соблюдения режима самоизоляции будут следить сотрудники правоохранительных органов, местного самоуправления, волонтеры мобильных рабочих групп. Они смогут приостанавливать деятельность, проводить проверку качества дезинфекции подъездов и общественных пространств.

Помимо этого, на въезде и выезде из этих населенных пунктах сотрудник полиции и Госавтоинспекции будут выборочно проверять транспортные средства. А в случае выявления нарушения, в отношении жителей будут составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

«Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования», — говорится в постановлении правительства региона.

Напомним, по данным на 16 апреля, в Ленобласти зафиксировано 330 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, из них 32 — за последние сутки. Больше всего случаев — в прилегающем к Петербургу Всеволожском районе.

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