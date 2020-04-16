Женева, Швейцария, 16 апреля 2020, 18:36 — REGNUM Количество подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом в Европе приблизилось к миллиону, сообщает 16 апреля Reuters.

Соответствующее заявление сделал возглавляющий европейское отделение ВОЗ Ганс Клуге.

«За последние десять дней количество зарегистрированных случаев в Европе почти удвоилось, приблизившись к одному миллиону».
Клуге

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным ВОЗ, количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в мире приблизилось к двум миллионам.

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