Киев, , 18:36 — REGNUM Коронавирус поразил ряды Национальной гвардии Украины — первые инфицированные силовики обнаружены во Львовской области страны.

Об этом 16 апреля сообщил исполняющий обязанности директора департамента здравоохранения Львовской областной государственной администрации Андрей Васько в комментарии радио «Свобода».

Чиновник не уточнил, сколько силовиков заболели, но утверждает, что ситуация абсолютно контролируемая.

«Есть случаи заболевания в воинской части, но они контролируемы. То есть, лица, контактировавшие — изолированные. Воинская часть находится под наблюдением военных медиков и наших (гражданских)», — отметил Васько.

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным, по утро 16 апреля на Украине было подтверждено 4161 случай коронавируса, из них 166 — во Львовской области.

Сегодня же стало известно, что в Вооруженных силах Украины за последние сутки лабораторно подтверждено еще 5 новых больныхкоронавирусом. О случаях заболевания в Нацгвардии ранее не сообщалось.