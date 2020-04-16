Челябинск, , 18:34 — REGNUM В Челябинской области запуск автобусных маршрутов для садоводов могут отложить. Об этом пишут местные СМИ.

Обычно такие сезонные маршруты запускали в мае. Но сейчас в регионе действует режим повышенной готовности и «самоизоляции». В регионе не исключают, что это может повлечь более поздний запуск традиционных маршрутов.

Вице-губернатор Сергей Сушков пояснил журналистам на брифинге, что решения пока нет. Оно будет зависеть от дальнейшей ситуации с коронавирусом. Пока же садоводам лучше добираться до сада в социальном такси или с помощью личного транспорта.