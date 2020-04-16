Тбилиси, , 18:33 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили 16 апреля побеседовала по телефону с польским коллегой Анджеем Дудой и выразила ему благодарность за помощь и поддержку в борьбе с коронавирусом. О телефонном разговоре президентов сообщила пресс-служба главы грузинского государства.

«Президенты обсудили ситуацию в Грузии и Польше, вызванную пандемией и подчеркнули значение усиления солидарности и экономических связей в кризисный и постризисный период», — говорится в сообщении.

Саломе Зурабишвили поблагодарила польского коллегу за поддержку, оказанную его правительством находящимся в Польше гражданам Грузии, а также за гуманитарную помощь, которую Грузия получила от польского фонда солидарности.

Свою долю благодарности Польша заслужила и как член ЕС за выделение Евросоюм Грузии и другим странам Восточного партнерства финансовой поддержки на преодоление последствий коронавируса.

«Президенты отметили, что вместе с другими народами мира грузинский и польский народы ожидают сложнейшие вызовы, и именно в такое время поддержка и солидарность имеют большое значение. Во время пандемии важно также обмениваться опытом борьбы с вирусом», — сказано в сообщении.