Ростов-на-Дону, 16 апреля 2020, 18:30 — REGNUM Клинику Ростовского медицинского университета закрывать на карантин не будут. Тест на коронавирус у второго пациента лечебного учреждения дал отрицательный результат, сообщили в пресс-службе вуза 16 апреля.
«Второе подозрение на коронавирус не подтвердилось, наше гематологическое отделение возобновило работу по приёму тяжелых больных», — уточняется в сообщении.
ИА REGNUM напоминает, что у двоих пациентов клиники Ростовского государственного медицинского университета ранее заподозрили коронавирус. Ранее был получен отрицательный результат теста на наличие инфекции. При положительном результате исследования у второго пациента лечебное учреждение могло быть закрыто на карантин.
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