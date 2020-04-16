Ростов-на-Дону, , 18:30 — REGNUM Клинику Ростовского медицинского университета закрывать на карантин не будут. Тест на коронавирус у второго пациента лечебного учреждения дал отрицательный результат, сообщили в пресс-службе вуза 16 апреля.

«Второе подозрение на коронавирус не подтвердилось, наше гематологическое отделение возобновило работу по приёму тяжелых больных», — уточняется в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что у двоих пациентов клиники Ростовского государственного медицинского университета ранее заподозрили коронавирус. Ранее был получен отрицательный результат теста на наличие инфекции. При положительном результате исследования у второго пациента лечебное учреждение могло быть закрыто на карантин.

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