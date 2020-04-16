Тюмень, 16 апреля 2020, 18:29 — REGNUM В Тюменском высшем военном инженерном командном училище (ТВВИКУ) выявлено 14 заразившихся новым коронавирусом военнослужащих и один гражданский сотрудник. Все они отправлены на карантин, сообщает Минобороны России.
Причиной возникновения очага коронавирусной инфекции стал контакт одного из военнослужащих за пределами училища. В Министерстве обороны России заявляют, что состояние всех инфицированных из ТВВИКУ удовлетворительное, температура тела у них в пределах нормы.
В военном училище продолжаются мероприятия по диагностике личного состава и полной дезинфекции всех помещений и материальных средств.
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