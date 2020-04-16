Элиста, , 18:19 — REGNUM Поисковые работы по обнаружению новых месторождений нефти и газа начнутся в Калмыкии — подобные работы в республике не проводились с советских времён, об этом 16 апреля сообщила пресс-служба главы Республики Калмыкия. Ранее Федеральное агентство по недропользованию включило Калмыкию в перечень новых объектов по геологоразведочным работам за счет федерального бюджета на 2020−2022 годы. Для реализации проекта будет привлечено финансирование из федерального центра.

«Калмыкия была признана одним из малоизученных регионов в европейской части страны, где доказана промышленная нефтегазоносность. Это дало нам возможность получить хорошую поддержку из федерального центра на проведение поисковых работ», — отметил глава Калмыкии Бату Хасиков.

Поисковые работы планируется проводить на Хаптагайском участке на территории Сарпинского, Малодербетовского и Октябрьского районов республики. В течение 2020−2022 годов будут проведены сейсморазведочные и электроразведочные работы. Полученные в ходе работ материалы будут проанализированы, наиболее перспективные зоны нефтегазонакопления — выделены и оконтуриваны.

«Начало геологоразведочных работ в очередной раз подчеркивает необходимость комплексной реорганизации ТЭК Калмыкии. Прежде всего — это вопросы легализации нефтедобычи, обеспечения налоговых поступлений. Ведем планомерную работу по наведению порядка», — отметил Хасиков.