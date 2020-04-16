Кишинёв, 16 апреля 2020, 18:14 — REGNUM Количество подтверждённых случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2 в Молдавии достигло 2154, сообщил 16 апреля молдавский премьер-министр Ион Кику.
За минувшие сутки количество выявленных случаев заражения коронавирусом выросло на 105, количество летальных исходов — на 53.
Общее количество летальных исходов инфицирования SARS-CoV-2 достигло в Молдавии 53.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Молдавии действует режим чрезвычайного положения. В учебных заведениях страны отменены занятия.
Читайте ранее в этом сюжете: В Молдавии резко выросла динамика новых случаев коронавируса