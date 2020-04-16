Москва, , 18:14 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин поручил перенести дату проведения Парада Победы в Москве и акции «Бессмертный полк». Об этом он заявил в ходе заседания Совета Безопасности РФ.

«Поручаю изменить график и перенести подготовку к Параду Победы», — сказал Путин.

Помимо Парада Победы, будут перенесены и все массовые мероприятия, связанные с 9 мая, отметил он.

Путин подчеркнул, что риски, связанные с коронавирусом, не дают ему права проводить подготовку к празднованию Дня Победы. При этом глава государства подчеркнул, что власти сделают всё, чтобы ветераны чувствовали заботу.

При этом российский лидер подчеркнул, что все запланированные мероприятия состоятся до конца 2020 года.