Курган, , 18:12 — REGNUM В Курганской области к вечеру 16 апреля зарегистрирован новый, 13-й, случай заражения коронавирусом. Об этом сообщила пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора Светланы Хомко.

Инфицированный мужчина приехал в Курган из Москвы. Он госпитализирован в областную инфекционную больницу. На данный момент устанавливается круг контактных лиц.

Всего в инфекционной больнице на лечении сейчас находятся 10 пациентов с COVID-19. Трое ранее выписаны по выздоровлению.