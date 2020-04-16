Курган, 16 апреля 2020, 18:12 — REGNUM В Курганской области к вечеру 16 апреля зарегистрирован новый, 13-й, случай заражения коронавирусом. Об этом сообщила пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора Светланы Хомко.
Инфицированный мужчина приехал в Курган из Москвы. Он госпитализирован в областную инфекционную больницу. На данный момент устанавливается круг контактных лиц.
Всего в инфекционной больнице на лечении сейчас находятся 10 пациентов с COVID-19. Трое ранее выписаны по выздоровлению.