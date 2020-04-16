Москва, , 18:12 — REGNUM Пациенты с ОРВИ в Москве будут получать такое же предписание об обязательной самоизоляции, как и больные с коронавирусом. Об этом 16 апреля сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В Москве все случаи ОРВИ будут считаться основанием для подозрения на коронавирус. Пациентов будут рассматривать как потенциальных носителей вируса, поэтому им выдадут предписания о необходимости соблюдать режим самоизоляции.

«Эпидемиологическая ситуация в Москве продолжает оставаться напряженной, мы ежедневно фиксируем рост новых случаев заболевших коронавирусной инфекцией, среди которых все меньше людей, которые приехали из-за рубежа. Вирус активно распространяется уже внутри города», — заявила заммэра.

Она также уточнила, что решение было принято в соответствии с рекомендацией Клинического комитета.

Состояние пациентов с ОРВИ врачи будут контролировать с применением телемедицины. Если заметят ухудшения — примут решение о необходимости госпитализации или изменят тактику лечения. Если врач заподозрит у больного пневмонию — пациента направят в амбулаторный центр для проведения компьютерной томографии легких, анализов крови и ЭКГ.

Кроме пациентов с ОРВИ в 14-дневной изоляции окажутся все проживающие с больным. «Все эти меры мы принимаем для того, чтобы не допустить или максимально уменьшить количество тяжелых случаев заболевания коронавирусной инфекции с одной стороны, с другой стороны — не ухудшить эпидемиологическую ситуацию в городе и обезопасить москвичей», — сказала Ракова.

Отмечается, что такой подход позволит сократить контакты потенциальных носителей вируса с другими людьми и вовремя выявить коронавирусную инфекцию, предотвратить дальнейшее распространение инфекции в городе.