Саратов, , 18:30 — REGNUM В Саратове хозяйку цветочного магазина за продолжение работы в период действия запрета оштрафовали на 50 тыс. рублей, сообщает оперативный штаб при областном правительстве.

Саратовские сотрудники полиции привлекли к административной ответственности гражданку 1984 года рождения. Она продолжала торговать цветами, нарушая режим самоизоляции. На территории региона в период нерабочих дней разрешена только деятельность предприятий жизнеобеспечения и организаций, обеспечивающих продуктами питания и товарами первой необходимости. Продажа цветов не относится к таковым.

В суде женщина раскаялась в совершении правонарушения. Октябрьский районный суд 16 апреля признал владелицу магазина виновной и назначил ей наказание в виде штрафа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области установили нарушителя самоизоляции 14 апреля. Он находился в вечернее время в сквере имени Рахова, тем самым нарушив запрет на посещение общественных пространств в период с 28 марта по 30 апреля (парков, скверов, парков культуры и отдыха, природных парков).

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