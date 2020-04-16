Москва, , 18:03 — REGNUM Сотрудники Росгвардии оказывают адресную помощь ветеранам ВОВ и членам семей погибших сотрудников и военнослужащих, находящимся на самоизоляции. Об этом 16 апреля сообщила пресс-служба федерального органа.

«С соблюдением необходимых мер эпидемиологической безопасности военнослужащие и сотрудники Центрального округа Росгвардии доставляют продовольственные наборы и медикаменты ветеранам Великой Отечественной войны, а также одиноким ветеранам службы, семьям сотрудников и военнослужащих Росгвардии, погибших при исполнении служебного и воинского долга», — говорится в сообщении.

В Москве росгвардейцы уже навестили 101-летнего ветерана ВОВ Дмитрия Горяинова, 93-летнего старшину милиции в отставке Павла Черноярова, 99-летнюю труженицу тыла Наталью Кузьмину. Также сотрудники службы оказали помощь ветеранам в Туле, присоединились к волонтерскому движению в Рязани.

Перед выездом сотрудникам Росгвардии измеряют температуру. При посещении самоизолированных росгвардейцы используют средства защиты — маски, перчатки, антисептики. Пенсионерам раздают памятки о необходимости соблюдения режима самоизоляции.

«В общей сложности военнослужащими и сотрудниками Центрального округа Росгвардии оказана адресная помощь более 130 ветеранам и семьям сотрудников и военнослужащих, а также нуждающимся в ней пенсионерам», — говорится в сообщении.