Москва, 16 апреля 2020, 18:03 — REGNUM Сотрудники Росгвардии оказывают адресную помощь ветеранам ВОВ и членам семей погибших сотрудников и военнослужащих, находящимся на самоизоляции. Об этом 16 апреля сообщила пресс-служба федерального органа.
В Москве росгвардейцы уже навестили 101-летнего ветерана ВОВ Дмитрия Горяинова, 93-летнего старшину милиции в отставке Павла Черноярова, 99-летнюю труженицу тыла Наталью Кузьмину. Также сотрудники службы оказали помощь ветеранам в Туле, присоединились к волонтерскому движению в Рязани.
Перед выездом сотрудникам Росгвардии измеряют температуру. При посещении самоизолированных росгвардейцы используют средства защиты — маски, перчатки, антисептики. Пенсионерам раздают памятки о необходимости соблюдения режима самоизоляции.