Симферополь, , 18:01 — REGNUM Власти Крыма направят дополнительные силы на установление мест пребывания и контроль за гражданами, приехавшими в республику из других регионов России. Об этом 16 апреля на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции в республике заявил глава РК Сергей Аксёнов.

«Реальное местонахождение многих приезжих не совпадает с данными, зафиксированными в анкете. Нужно организовать работу по выяснению местонахождения данных товарищей… Подключайте кого угодно. Возможно даже внести нормативный акт республиканского уровня, о том, чтобы привлекать их к административной ответственности за обман. Поскольку вся инфекция завозная, получается, что основная группа риска — это люди, приехавшие из других субъектов Российской Федерации. Если мы их не будем контролировать, не сможем остановить быстро», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в правительстве РК заявили о том, что сотрудники транспортной полиции будут штрафовать жителей российских регионов, прибывающих в Крым на самолёте или поезде без разрешения на пребывание в республике.

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