Симферополь, 16 апреля 2020, 18:01 — REGNUM Власти Крыма направят дополнительные силы на установление мест пребывания и контроль за гражданами, приехавшими в республику из других регионов России. Об этом 16 апреля на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции в республике заявил глава РК Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в правительстве РК заявили о том, что сотрудники транспортной полиции будут штрафовать жителей российских регионов, прибывающих в Крым на самолёте или поезде без разрешения на пребывание в республике.
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