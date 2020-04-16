Курган, , 17:56 — REGNUM В Курганской области растёт численность косуль и дикого кабана, и резко сокращается боровая дичь. В регионе подсчитали охотничьи ресурсы на 2020 год, сообщает департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Зауралья.

Всего по области было выполнено более 1470 маршрутов общей протяженностью около 14,6 тыс. км. Относительно невысокий уровень снежного покрова в зимние месяцы обеспечил благоприятную зимовку основных видов животных.

Численность косули увеличилась за год почти на тысячу особей и составляет до 146 тысяч, численность кабана сократилась на три тысячи — до 13,1 тысяч особей. Численность лося остаётся неизменной третий год и составляет 12,5 тыс. особей.

Численность зайца-беляка за год сократилась на 3,5 тысяч — до 34 тысяч особей. Особей куницы насчитали 3,1 тысяч, лисицы — 11,2 тысяч.

Численность волка (78) и рыси (75) остаётся на уровне 2019 года. Число боровой дичи в Курганской области ежегодно сокращается. Численность глухаря уменьшилась с 2017 года в два раза сократилась до 8 965 особей, тетерева — почти в 10 раз до 11 2613 особей в 2020 году.

На основе полученных материалов будет составлен проект планируемых объемов добычи лося, сибирской косули и рыси в Курганской области, который будет направлен на согласование в Минприроды России.