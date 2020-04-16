Токио, , 17:55 — REGNUM Количество подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом в Японии достигло 10 004, передаёт 16 апреля NHK.

В это число входят находившиеся на круизном лайнере Diamond Princess. В тяжёлом состоянии в Японии находятся 197 человек с диагнозом COVID-19.

Количество летальных исходов заражения коронавирусной инфекцией достигло в Японии 203, 13 из которых — с Diamond Princess. Число излечившихся в Японии достигло 1563.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Японии 16 апреля по всей стране введено чрезвычайное положение.

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