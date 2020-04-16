Иваново, , 17:51 — REGNUM Посещение кладбищ и массовые богослужения в храме запретил в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции в Ивановской области врио главного санитарного врача региона, возглавляющий региональное управление Роспотребнадзора Павел Колесник. Об этом 16 апреля сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Постановлением ограничивается доступ граждан на кладбища до 30 апреля текущего года, исключением будут являться случаи, связанные с похоронами и погребением. На этот же срок ограничивается проведение массовых мероприятий, к которым относятся массовые религиозные обряды и церемонии различных конфессий.

При этом отмечается, что в постановление не сказано о закрытии храмов, они смогут продолжить работу при условии ограничения допуска в них людей, не занятых непосредственно в церемонии богослужения.

Администрация региона обратилась к жителям Ивановской области с настоятельной просьбой отнестись с пониманием и вниманием к рекомендациям и соблюдать режим самоизоляции, в том числе во время праздника Пасхи.

Ранее ИА REGNUM сообщало о новых случаях заражения коронавирусной инфекцией, выявленных в Ивановской области. Всего на территории региона официально подтверждено 136 случаев заражения коронавирусом, выздоровели пять пациентов.

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