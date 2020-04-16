Кострома, 16 апреля 2020, 17:47 — REGNUM Перед отправкой в войска костромских новобранцев протестируют на коронавирус. Об этом 16 марта корреспонденту ИА REGNUM сообщил военный комиссар по региону Аркадий Черняков.
Из-за пандемии SARS-CoV2 в регионе перенесены сроки весенней призывной кампании. Когда призывные комиссии начнут работу, на данный момент неизвестно. Сообщается, что на военную службу костромичи прибудут не раньше 20 мая.
Всего на военную службу из Костромской области этой весной должны отправиться 660 молодых людей. Официально призыв начался 1 апреля.