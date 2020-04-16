Москва, , 17:46 — REGNUM В Москве за две недели зафиксировано 107 случаев нарушения карантина гражданами с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Об этом 16 апреля сообщил ТАСС руководитель Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

По его общая сумма штрафов, назначенных нарушителям, составила 428 тысяч рублей. Все нарушившие карантин были помещены на принудительное лечение в обсервационные центры в Алтуфьево, Крылатском, Химках и Царицыно, добавил чиновник.

Как передавало ИА REGNUM, в Москве выявлено уже 16 146 случаев заражения новым коронавирусом, 1370 из которых — за последние сутки. Скончались 113 пациентов, 1394 излечились и были выписаны из больниц.

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