Гаррисберг, США, , 19:49 — REGNUM 93-летняя американка, очень любящая пиво, нашла эффективный выход из положения, когда запасы любимого напитка у нее угрожающе сократились, сообщает KDKA.

Олива Веронеси из Пенсильвании, обнаружив, что в ее холодильнике осталось лишь 12 банок пива, выложила в интернет свое фото с подписью «Мне нужно больше пива». Каково же было ее удивление, когда на ее зов откликнулась компания Coors Light, прислав ей 150 банок пива, которое этой компанией производится.

Олива Веронесе призналась, что надеялась на помощь дочери или соседей, а пиво она так любит потому, что считает его хорошим источником витаминов. Теперь пожилая пенсильванка сможет еще некоторое время не беспокоиться о запасах этого напитка.