Смоленск, , 17:45 — REGNUM Случаи заражения коронавирусом в Починковском районе Смоленской области официально подтверждены, однако ни один случай не имеет связи с какими-либо социальными учреждениями, говорится в сообщении регионального оперштаба от 16 апреля.

По информации оперштаба, в Починковском районе на 16 апреля подтверждено пять случаев заражения. В оперштабе также опровергли появившуюся в соцсетях информацию о том, что, якобы заражение коронавирусом было зафиксировано в одном из социальных учреждений муниципалитета.

«Выявленные случаи заражения в Починковском районе не имеют связи с социальными учреждениями, расположенными в данном муниципальном образовании. Это люди, которые были обследованы на наличие коронавирусной инфекции после контакта с лицами, имеющими заражение», — говорится в комментарии представителей ведомства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всего на утро 16 апреля в Смоленской области было подтверждено 132 случая заражения коронавирусом, 88 из них — в Вяземском районе, где вспышка произошла в местном доме-интернате для престарелых.

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