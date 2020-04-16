Москва, , 17:39 — REGNUM Продолжается дистанционная подготовка наблюдателей за общероссийским голосованием по поправкам к Конституции. В четверг, 16 апреля в формате вебинара прошло обучение общественных наблюдателей в рамках подготовки к общероссийскому голосованию по поправкам к Конституции РФ, сообщает пресс-служба Общественной палаты Российской Федерации.

До введения режима самоизоляции система общественных палат провела более 160 мероприятий в 81 регионе РФ. В настоящее время мероприятия продолжаются в удаленном режиме в формате видеоконференций и вебинаров.

«Количество наблюдателей активно увеличивается. Через «Почту России» к нам приходят уже заполненные формы от людей, которые выразили желание участвовать в процедуре наблюдения вместе со всей системой общественных палат, со всеми общественными организациями и политическими партиями», — рассказал руководитель рабочей группы ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

Участникам вебинара был представлен стандарт, в соответствии с которым наблюдатели будут осуществлять общественный контроль за голосованием по поправкам в Конституцию РФ, а также вопросы подготовки самих наблюдателей. «Золотой стандарт» общественного наблюдения при проведении общероссийского голосования был подготовлен Общественной палатой РФ. Документ будет способствовать осуществлению наблюдения за соблюдением законности и объективной оценке процедуры.

Максим Григорьев прошелся по каждому из пунктов стандарта, подробно их прокомментировав. Он подчеркнул, что подготовленный документ полностью соответствует документам и постановлениям, принятым Центральной избирательной комиссией.

«Если в эти документы будут вноситься какие-то дополнения в отношении процедуры голосования, мы оперативно добавим эти положения в наш стандарт», — сказал он.

Максим Григорьев обратился к членам региональных общественных палат с просьбой прислать свои замечания и предложения, отметив, что он всегда открыт для диалога и готов ответить на все возникающие вопросы.

«Это первый, но не единственный обучающий вебинар. Впереди будет еще серия подобных вебинаров, так что все желающие смогут подключиться к нам в будущем, если это не получилось сделать сегодня», — заверил он, завершая мероприятие.

Отметим, в законе РФ о поправке к Конституции РФ указано, что для наблюдения за проведением голосования и подсчетом голосов участников голосования, за установлением итогов голосования Общественная палата Российской Федерации и общественные палаты субъектов Федерации назначают наблюдателей.

Общественная палата Российской Федерации представила положение о порядке приема предложений о кандидатурах и назначения наблюдателей — в нем сделано все, чтобы процедура направления была максимально демократичной, а спектр привлеченных организаций — максимально широким.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно этому подходу, на данный момент системой общественных палат уже подписаны соглашения об участии в общественном наблюдении за голосованием с 1044 общественными и политическими структурами, включая 12 политических партий.