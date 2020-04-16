Санкт-Петербург, , 17:41 — REGNUM В Петербурге пациенты детских больниц и семьи врачей получили игрушки от благотворителей. Как сообщили ИА REGNUM в компании TOY.RU, она присоединилась к акции #МЫВМЕСТЕ.

В Северной столице по 50 игр и игрушек передали для юных пациентов и по 70 — для детей врачей в два учреждения: Детский городской многопрофильный клинический центр высоких медицинских технологий им. Раухфуса и Детскую городскую клиническую больницу № 5 им. Филатова.

Напомним, Филатовская больница стала одной из первых принимать зараженных коронавирусом, наравне с Боткинской больницей для взрослых.

Игрушки представляют собой как образовательные наборы, так и развивающие, интерактивные и настольные игры, головоломки, пазлы-раскраски. Ранее аналогичную акцию провели в больницах Москвы и Подмосковья.