Москва, , 17:37 — REGNUM Строительство ряда объектов в России продолжится, несмотря на пандемию коронавируса и связанный с ней кризис. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства.

«Мы продолжим расширение пропускной способности БАМа и Транссиба, улучшение дорог на юге страны, строительство современных портовых мощностей в Мурманске, на Балтике, на Дальнем Востоке. В условиях борьбы с коронавирусом есть ограничения, но сроки по инфраструктурным объектам должны выдерживаться», — сказал Путин.

По его словам, проводимые консультации показывают, что могут быть выработаны безопасные режимы строительных работ. Глава государства попросил «проработать их и использовать».

Путин также пообещал анализировать ситуацию в отрасли и вырабатывать новые решения: «Не всё, о чём мы говорили, прозвучало в моём слове. Прошу правительство держать руку на пульсе, быть в контакте с работниками и предлагать варианты развития, исходя из складывающейся обстановки».