Москва, , 17:34 — REGNUM На сегодняшний день в ряде российских регионов не решена проблема обманутых дольщиков. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства.

«Во многих регионах не решена проблема обманутых дольщиков. Предлагаю докапитализировать Фонд защиты прав дольщиков на 30 млрд рублей, достроить недостроенные дома и помочь людям», — сказал Путин.

По его словам, получая поддержку, компании должны взять на себя обязательства по завершению строек в 2020 и 2021 году: «Важно, чтобы люди были уверены: их квартиры будут построены качественно и в срок».

В качестве ещё одной меры поддержки Путин предложил предоставить гарантию Минфина РФ компании «Дом.рф» в размере 50 млрд рублей, «чтобы она могла напрямую выкупать квартиры комфорт-класса у застройщиков».