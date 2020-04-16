Нур-Султан, , 17:34 — REGNUM Приоритетной задачей для бригады территориальной обороны Нур-Султана является дезинфекция. Об этом 16 апреля заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с военнослужащими.

«Этот вирус весьма опасный, поэтому мы не сможем достичь положительных результатов, если не будет проведена качественная дезинфекция», — сказал президент. Он подчеркнул, что все жители должны обязательно соблюдать карантин.

Токаев поблагодарил призывников-добровольцев за отзывчивость и важный труд на благо Казахстана. Глава государства выразил уверенность, что жители республики преодолеют сложившийся кризис.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении специальных сборов в период чрезвычайного положения. Призывники выполняют работу по обеспечению карантина.

Читайте также: В Казахстане разъяснили, чем будут заниматься призывники на спецсборах