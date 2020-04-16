Москва, , 17:30 — REGNUM Необходимо поддержать граждан РФ и дать им возможность улучшить жилищные условия. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства.

«Предлагаю запустить специальную льготную ипотечную программу — поддержать и граждан, и строительную отрасль, дать людям возможность улучшить жилищные условия. Можно будет взять ипотеку по 6,5% годовых на комфорт-класс жилья. Всё, что выше 6,5%, будет субсидироваться государством. За такой ипотекой можно будет обратиться до 1 ноября 2020 года. На реализацию программы потребуется направить около 6 млрд рублей», — сказал Путин.

Помимо этого, глава государства поручил правительству подготовить комплекс мер по доступности банковских кредитов для строительной отрасли: «Такая помощь будет предоставлена компаниям, которые сохранят занятость. Прошу определить критерии до конца апреля».