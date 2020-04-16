Белгород, , 17:28 — REGNUM Более 7,5 тысячи человек обратились в Пенсионный фонд Белгородской области за выплатами на детей до трёх лет. О мере социальной поддержки в условиях распространения коронавирусной инфекции на брифинге 16 апреля журналистам рассказала заместитель руководителя регионального отделения ПФР Татьяна Стригунова.

Новые выплаты на детей в возрасте до трёх лет утверждены указом президента РФ 7 апреля. Семьи, которые имеют право на материнский капитал, с апреля по июнь 2020 года получат выплаты по пять тысяч рублей на каждого ребёнка. Причём эта выплата не будет учитываться при определении среднедушевого дохода членов семьи, если им положены другие меры социальной поддержки. Подать заявление на выплату можно до 1 октября 2020 года через сайт Госуслуг, в МФЦ или Пенсионном фонде. С 8 апреля в Белгородской области уже подано больше 7,5 тысячи заявлений.

«Обращаем внимание, что выплаты производятся за три месяца: апрель, май и июнь. Они не распространяются на детей, рождённых после 1 июля. Если ребёнку исполнится три года за один из этих трёх месяцев, то выплата будет начислена за то время, когда его возраст соответствовал утверждённому в указе. Например, если день рождения ребёнка 10 мая, то выплату родители получат за апрель и май», — пояснила Татьяна Стригунова.

Правом на выплату могут воспользоваться как те, кто ещё не расходовал материнский капитал, так и те, чьи средства уже были использованы.