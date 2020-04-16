Москва, , 17:25 — REGNUM Попытки московских властей установить пропускной режим с помощью цифровых технологий и QR-кодов показали абсолютную непродуманность этих мер, считает доктор экономических наук, руководитель секции Искусственный интеллект в экономике РАН Елена Ведута. Об этом она заявила 16 апреля корреспонденту ИА REGNUM. По её словам, создаётся впечатление, что мэр Москвы воспользовался этой пандемией и старается установить тотальный контроль за поведением людей. К борьбе с эпидемией, по мнению Ведуты, это не имеет никакого отношения.

«Чиновники, понимая свою беспомощность в борьбе с экономическим кризисом, настроены на то, чтобы всех людей подвести под тотальный контроль, — сказала Ведута. — К этому, кстати, стремятся все цифровые гиганты. Такой контроль фактически ведёт к беспределу со стороны полиции. Чисто чиновничье мышление. С этим надо завершать. Об экономике пора думать, а не о контроле над людьми. Эта деятельность не имеет никакого отношения к ситуации выхода из глобального кризиса. Она идёт на сдачу России крупным цифровым гигантам».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Москвы заявил, что контроль за наличием пропусков у жителей Москвы, передвигающихся по городу на транспорте, будет усиливаться ежедневно.