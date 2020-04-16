Москва, 16 апреля 2020, 17:25 — REGNUM Попытки московских властей установить пропускной режим с помощью цифровых технологий и QR-кодов показали абсолютную непродуманность этих мер, считает доктор экономических наук, руководитель секции Искусственный интеллект в экономике РАН Елена Ведута. Об этом она заявила 16 апреля корреспонденту ИА REGNUM. По её словам, создаётся впечатление, что мэр Москвы воспользовался этой пандемией и старается установить тотальный контроль за поведением людей. К борьбе с эпидемией, по мнению Ведуты, это не имеет никакого отношения.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Москвы заявил, что контроль за наличием пропусков у жителей Москвы, передвигающихся по городу на транспорте, будет усиливаться ежедневно.