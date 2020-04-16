Краснодар, , 17:25 — REGNUM Продлить сроки карантина попросили медики губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева на встрече в режиме видеоконференции 16 апреля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации края.

«Можем констатировать, что у нас идет рост, но он протекает медленно. Ужасной экспоненты, резкого скачка заболевания не наблюдаем», — прокомментировал главный врач специализированной клинической инфекционной больницы Сергей Зотов.

Как отмечалось представителями медицинского сообщества, в регионе пик заболеваемости пока не пройден, и не исключаются различные сценарии, в связи с чем обратились к губернатору с просьбой продлить карантин.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент в Краснодарском крае подтверждено 260 случаев коронавируса, прирост фиксируется ежедневно. Три человека скончались.

Добавим, что карантин на территории Краснодарского края был введён с 31 марта, затем, с 12 апреля, был продлён до 18 апреля — с некоторыми послаблениями.