Магнитогорск, Челябинская область, , 17:20 — REGNUM В Магнитогорске фельдшер наркологического диспансера отдана под суд за мошенничество и получение взяток. Об этом сообщает пресс-служба челябинской облпрокуратуры.

Обвинительное заключение утвердила прокуратура Орджоникидзевского района города. Даму обвиняют в служебном подлоге и мелком взяточничестве. Также ей предъявили мошенничество с использованием служебного положения и получение взятки.

По версии следствия, фельдшер-лаборантка в ноябре — декабре 2018 года получила через посредников две взятки: 14 тысяч и 10 тысяч рублей — за то, чтобы внести ложные данные об отсутствии опьянения у двоих граждан. Такие сведения оказались в справках о результатах химико-токсикологических исследований, а также в журнале учётной формы.

А в сентябре 2018-го — январе 2019 года она похитила деньги у троих граждан, заявив им, что может внести ложные данные в медицинские документы. От них она получила в целом 58 тысяч рублей. При этом фактически анализы на алкоголь у них и так оказались отрицательными.

Имущество обвиняемой в размере 424 тысячи рублей арестовано. Дело передано в суд.