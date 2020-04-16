Лондон, , 17:18 — REGNUM Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Великобритании достигло 103 093, сообщили 16 апреля в британском минздраве.

Количество летальных исходов инфицирования SARS-CoV-2 в Великобритании достигло 13 729, причём за минувшие сутки оно выросло на 861.

Таком образом, Великобритания оказалась на шестом месте после США, Испании, Италии, Франции и Германии по количеству подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом. Во всех этих странах этот показатель выше ста тысяч.

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