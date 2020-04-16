Москва, , 17:16 — REGNUM Ограничения на ввоз в Россию живой рыбы, моллюсков и прочих организмов, обитающих в воде (гидробионтов) из Китая отменил Роспотребнадзор. Об этом 16 апреля сообщает пресс-служба ведомства.

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщила об отмене ограничений на ввоз и транзит через территорию России живых гидробионтов организмов, обитающих в воде). Ограничения были введены в феврале текущего года в связи со вспышкой коронавируса в КНР.

Решение о снятии других ограничений, запрещающих ввоз всех видов экзотических и декоративных животных, насекомых и членистоногих будет рассмотрено после точного официального установления источника COVID-2019.

Напомним, ограничения на ввоз из Китая на территорию России экзотических животных, рыб и гидробионтов вступили в силу с 30 января 2020 года, 3 марта ограничение было продлено.

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