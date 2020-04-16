Черкесск, , 17:08 — REGNUM В православных храмах Карачаево-Черкесии богослужения на страстной неделе и в Христово Воскресение будут проходить без прихожан. Об этом решении объявил архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт.

По его словам, с 17 апреля 2020 года и до особого распоряжения богослужения будут совершаться только с участием духовенства и сотрудников, необходимых для совершения богослужений и их трансляций.

Как отметил Феофилакт, «народы Карачаево-Черкесии обладают великой силой духа», это позволит им «с мудростью и терпением перенести сегодняшние опасности и лишения», вызванные угрозой коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее такое же решение принял архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам. С 15 апреля церкви и храмы Дагестана, Ингушетии и Чечни будут открыты только для проведения служб без присутствия прихожан.

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