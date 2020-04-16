Москва, , 17:07 — REGNUM Производственные подразделения корпорации «Роскосмос» получили официальное разрешение на выпуск оборудования для искусственной вентиляции легких, сообщает 16 апреля пресс-служба госкорпорации.

Разрешение выдано Объединённой ракетно-космической корпорации и концерну «Аксион», которые совместно проходили процедуру оформления регистрационного удостоверения на мобильный аппарат искусственной вентиляции легких, пригодный для использования в машинах скорой помощи и при перемещении больных внутри медучреждений.

Пресс-служба заявляет, что ряд регионов России, министерств и ведомств уже выразил готовность приобрести эти аппараты. Выпуск начнётся летом 2020 года и его планируется довести до 1,5 тыс. единиц ежемесячно.

Как сообщало ИА REGNUM, процедуры искусственной вентиляции лёгких критически необходимы для пациентов, у которых наблюдается острое течение пневмонии COVID-19.

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