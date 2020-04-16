Нур-Султан, , 17:05 — REGNUM Семь сотрудников дома престарелых «Шарапат» в Нур-Султане оказались инфицированы коронавирусом, сообщила 16 апреля глава городского минздрава Сауле Кисикова.

Всего в «Шарапате» подтверждёно 18 случаев заражения вирусом SARS-CoV-2, было протестировано 306 проживающих в доме и 74 сотрудника.

Напомним, в Казахстане количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 1362, количество летальных исходов — 17.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 15 апреля, стало известно о 41 случае инфицирования коронавирусом в доме престарелых в Акмолинской области (Казахстан).

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