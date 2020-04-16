Екатеринбург, , 17:04 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим повышенной готовности по коронавирусу. Об этом глава региона заявил в Instagram.

Ранее считалось, что ограничения действуют по 20 апреля 2020 года. Однако губернатор пояснил, что это не так.

«В последних документах особый режим введён бессрочно», — написал Куйвашев.

Ограничения снимут лишь после решения об окончании режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 111 случаев заражения коронавирусом. Выписаны 47 человек.

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